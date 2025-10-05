تشارك الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض في الاحتفاء باليوم العالمي للمعلم، الذي يوافق 5 أكتوبر من كل عام؛ تأكيداً لدور المعلم في بناء الأجيال وصناعة المستقبل، وإبرازاً لإنجازاته وإسهاماته في مسيرة التنمية.وأوضح المتحدث باسم تعليم الرياض عبدالسلام الثميري، أن الإدارة أعدّت خطة متكاملة للاحتفاء بهذه المناسبة تستمر خمسة أيام، تتضمن فعاليات وأنشطة نوعية تشمل تخصيص الإذاعة المدرسية، وحصص النشاط للاحتفاء بالمعلمين والمعلمات، وإقامة حفل تكريم للمميزين وأصحاب المبادرات، إلى جانب معرض مصاحب وتغطيات إعلامية عبر مختلف المنصات الرقمية ووسائل الإعلام.وأكد الثميري أن المناسبة تمثّل فرصة لتعزيز مكانة المعلم والمعلمة في المجتمع، وتجسيد التقدير لجهودهم في إعداد جيل قادر على المنافسة عالميّاً، والمساهمة في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.وفي سياق متصل، أعلنت الإدارة فتح التسجيل في البرامج التدريبية المعتمدة من المعهد الوطني للتطوير المهني التعليمي «عن بُعد» خلال الفترة المسائية للفصل الدراسي الأول 1447هـ، وذلك لشاغلي وشاغلات الوظائف التعليمية في الرياض والمحافظات التابعة لها، في خطوة تستهدف رفع كفاءة الكوادر التعليمية وتزويدهم بأحدث المهارات والمعارف.كما أطلقت الإدارة التسجيل في «البرنامج الوطني للكشف عن الموهوبين»، الذي يمثّل الرحلة السنوية لاكتشاف ورعاية قدرات الطلبة الموهوبين، وتأهيلهم للمشاركة في البرامج الإثرائية والمنح والقبول في أرقى الجامعات العالمية، وذلك بالشراكة مع مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع «موهبة» وهيئة تقويم التعليم والتدريب.