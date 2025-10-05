شددت وزارة التعليم على ضرورة التقيّد بالإجراءات التنفيذية للائحة تقويم الطالب في التعليم العام ودليل توزيع الدرجات خلال اختبار الوحدات في المناهج والإشعار الإلكتروني لمستوى الطلاب والطالبات في جميع المراحل الدراسية خلال العام الدراسي الحالي. وأكدت الوزارة أهمية تجويد الأداء المدرسي من خلال الالتزام بالإجراءات التنفيذية للائحة تقويم الطالب في التعليم العام، وضرورة أن يتم تحصيل الطالب من بداية الفترة الدراسية، ويدون المعلم تقويمه للطالب في المعايير بشكل يومي في سجل متابعة التقويم، ثم يرصد خلاصة تقويمه وملحوظاته في النظام الرقمي نهاية الفترة الدراسية موثقة بشواهد وأدلة على مستواه الدراسي باستخدام «ملف إنجاز الطالب» وإجراء التقويمات الشفهية والتحريرية خلال الفترة الدراسية بعد كل وحدة دراسية، أو مجموعة من الدروس، ويتم احتساب الدرجة المخصصة لتلك التقويمات بجمع درجات ما يحصل عليه الطالب ورصدها في النظام الإلكتروني بما لا يقل عن مرتين خلال الفترة الدراسية الواحدة على أن يصدر للطالب إشعار إلكتروني مرتين لكل فترة دراسية يتضمن نتائجه في جميع المواد الدراسية.