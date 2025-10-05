سجلت المنافذ الجمركية البرية والبحرية والجوية 1,509 حالات ضبط ممنوعات، وذلك في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها هيئة الزكاة والضريبة والجمارك؛ لتعزيز الجانب الأمني وحماية المجتمع من الممنوعات بمختلف أنواعها وأشكالها.وشملت الأصناف المضبوطة 105 أصناف من المواد المخدرة، مثل الحشيش، والكوكايين، والهيروين، والشبو، وحبوب الكبتاغون وغيرها، و793 من المواد المحظورة، وشهدت المنافذ الجمركية إحباط 2,689 من التبغ ومشتقاته، و30 صنفاً لمبالغ مالية، وستة أصناف لأسلحة ومستلزماتها.وأكدت الهيئة أنها ماضية في إحكام الرقابة الجمركية على واردات وصادرات المملكة؛ تحقيقاً لأمن المجتمع وحمايته، بالتعاون والتنسيق المتواصل مع جميع شركائها من الجهات ذات العلاقة.ودعت (الهيئة) الجميع إلى الإسهام في مكافحة التهريب لحماية المجتمع والاقتصاد الوطني، وتقوم من خلال القنوات الرسمية باستقبال البلاغات المرتبطة بجرائم التهريب ومخالفات أحكام نظام الجمارك الموحد وذلك بسرية تامة، مع منح مكافأة مالية للمُبلّغ في حال صحة معلومات البلاغ.