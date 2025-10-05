«برج ترمب»... ينقل ملامح مانهاتن من نيويورك إلى جدة

تقول مؤسسة ترمب -المملوكة للرئيس الأمريكي دونالد ترمب- إنها ستنقل شيئاً من أجواء مانهاتن النيويوركية إلى ثغر السعودية على البحر الأحمر جدة، عندما يكتمل إنشاء «ترمب بلازا» في جدة، بتكلفة تبلغ مليار دولار. وقالت نشرة «غلوبال كونستركشن ريفيو»: إن برج ترمب، الذي يقع على طريق الملك عبدالعزيز في جدة، سيضم شققاً بخدماتها، وبيوتاً، ومساحة للمكاتب من الدرجة الأولى، وساحة للتسوق، ومساحة خضراء على غرار سنترال بارك في نيويورك، على امتداد مساحة البرج. وأكدت مؤسسة ترمب -التي يرأسها نجل ترمب أريك ترمب- أن البرج سينقل شيئاً من أجواء مانهاتن الى جدة. ويؤكد برج ترمب أهمية مدينة جدة ودورها الاستراتيجي المهم، باعتبارها منطلقاً تجارياً وثقافياً مهماً في المملكة العربية السعودية.يذكر أن مؤسسة ترمب تعنى بالشؤون العقارية والإنشائية والتطويرية التي يملكها ترمب عبر مؤسسته، التي تعتبر أساس ثروته التي تقدر بمليارات الدولارات. وكان ترمب قد أبدى استعداده للاستثمار والتطوير العقاري في المملكة العربية السعودية منذ زيارته الأولى لها، إبان فترة رئاسته الأولى في عام 2017. وقام الرئيس الأمريكي بزيارة المملكة في منتصف مايو 2025، في أول زيارة خارجية له منذ توليه رئاسة الولايات المتحدة في نهاية يناير 2025.