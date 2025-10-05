حدّثت وزارة البلديات اشتراطات أنشطة الورش المهنية؛ بهدف تنظيمها لتلبية حاجات المواطنين وتحسين جودة الخدمات بطريقة سليمة تتفق مع قواعد السلامة العالمية، على أن يقتصر تطبيق الاشتراطات على نشاط الإصلاح والصيانة، ولا يشمل أنشطة بيع وتسويق المواد والمنتجات.وضمّت الاشتراطات المحدثة، المتطلبات المكانية، التي تشمل الموقع ومتطلبات تطويره، والواجهات والمظهر العام للنشاط، إضافة إلى المتطلبات الإنشائية، التي يندرج ضمنها سطح الأرضية والجدران الداخلية والأسقف والدرج والأرصفة الخارجية ومنحدر ذوي الإعاقة، والتهوية والتكييف ووسائل ومعدات الإضاءة والتمديدات الكهربائية.ويندرج ضمن متطلبات الحماية من الحرائق، الالتزام بمتطلبات الكود السعودي للحماية من الحرائق، فيما جاء التحكم في النفايات ونظافة الموقع والمتطلبات الخاصة بالعاملين ضمن المتطلبات التشغيلية الصحية.ومن ضمن المتطلبات التشغيلية الفنية والصيانة، ومتطلبات التشغيل الخاصة بصيانة الأجهزة الإلكترونية والتركيبات ووحدات العرض، واللوحات الداخلية للورشة.وبينت وزارة البلديات، أن التعديلات على الاشتراطات البلدية لعدد من أنشطة الورش المهنية، جاءت وفقاً لما تشهده المملكة من تقدم وتطور في ظل رؤية 2030، ونظراً لاعتبارها من الحاجات الضرورية للمواطنين، وأن التعديلات جاءت وفقاً للمعايير المطبقة عالميّاً.