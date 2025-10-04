الأجرأ في تاريخ التطبيق الأخضر: «يوزر نيم» بديلاً عن الرقم في «واتساب»

في خطوة وُصفت بأنها الأجرأ في تاريخ التطبيق الأخضر، بدأ «واتساب» باختبار ميزة جديدة تتيح للمستخدمين إنشاء اسم مستخدم فريد (Username) يمكن من خلاله التواصل دون الحاجة إلى مشاركة رقم الهاتف، في تحول يعيد رسم مفهوم الخصوصية داخل المنصة التي يتجاوز عدد مستخدميها المليارين حول العالم.

الميزة الجديدة ظهرت أخيراً في الإصدارات التجريبية للتطبيق على أجهزة Android وiOS، إذ أُتيح لبعض المستخدمين إنشاء معرّف خاص بهم بدلاً من الرقم، ليُستخدم في الدردشة أو البحث عن الحسابات داخل «واتساب» دون كشف الرقم الشخصي. وأوضحت منصة WABetaInfo المتخصصة في تتبع تحديثات «واتساب» أن الشركة تختبر حالياً آلية التحقق من توافر الأسماء ومنع تكرارها، تمهيداً لإطلاق الميزة تدريجياً خلال الأسابيع القادمة.

ويأتي هذا التطور في إطار توجه «ميتا» المالكة للتطبيق نحو تعزيز الخصوصية وتخفيف اعتماد المنصات على الأرقام الشخصية كهوية أساسية للمستخدمين. وبحسب تقارير من مواقع تقنية عالمية مثل Interesting Engineering وEuro Weekly News، فإن «واتساب» يخطط لتوفير خيارٍ يتيح للمستخدمين مشاركة الاسم فقط عند بدء المحادثة أو الانضمام إلى المجموعات، مع إمكانية إخفاء الرقم تماماً عن جهات الاتصال غير المعروفة.

مصادر مقربة من الشركة أكدت أن الهدف من الميزة الجديدة هو حماية المستخدمين من الرسائل العشوائية، وتسهيل التفاعل بين الأفراد والجهات التجارية دون المساس بالخصوصية. ورغم أن التسجيل في «واتساب» ما زال يتطلب رقم هاتف للتفعيل، إلا أن المرحلة القادمة قد تشهد تحولاً تدريجياً نحو هوية رقمية أكثر أماناً، تُعيد تعريف تجربة التواصل الاجتماعي عبر التطبيق الأكثر استخداماً في العالم.