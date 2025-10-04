القبض على 3 مواطنين لارتكابهم مخالفة الصيد في محمية الملك عبدالعزيز الملكية

تمكّنت الدوريات الميدانية للقوات الخاصة للأمن البيئي، وهي تؤدي مهماتها في تنفيذ نظام البيئة في محمية الملك عبدالعزيز الملكية من القبض على 3 مواطنين، هم: محمد باني المطيري وخالد برجس المطيري ومحمد عبدالله الجبلي؛ لارتكابهم مخالفة الصيد في أماكن محظور الصيد فيها، بحوزتهم بندقية شوزن، وبندقيتان هوائيتان، ومسدس هوائي، و828 ذخيرة منوعة، و67 كائنات فطرية مصيدة، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى الجهة المختصة.

وشدّدت القوات الخاصة للأمن البيئي على الالتزام بنظام البيئة ولوائحه التنفيذية التي تحظر صيد الكائنات الفطرية، مؤكدةً أن عقوبة الصيد دون ترخيص غرامة 10,000 ريال، وعقوبة الصيد في أماكن محظور الصيد فيها غرامة 5,000 ريال، وعقوبة استخدام بنادق الشوزن في الصيد دون ترخيص غرامة 100,000 ريال، وعقوبة صيد طائر الدخل دون ترخيص غرامة 5,000 ريال.

وأهابت بالمبادرة بالإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية، وذلك بالاتصال بالرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة، وستعامل جميع البلاغات بسرية تامة دون أدنى مسؤولية على المبلّغ.