شدّدت وزارة التعليم على ضرورة التقيد بالإجراءات التنفيذية للائحة تقويم الطالب في التعليم العام ودليل توزيع الدرجات، وذلك خلال اختبار الوحدات في المناهج، والإشعار الإلكتروني لمستوى الطلاب والطالبات في جميع المراحل الدراسية خلال العام الدراسي الحالي 1447هـ.

تجويد الأداء المدرسي





وأكدت الوزارة أهمية تجويد الأداء المدرسي من خلال الالتزام بالإجراءات التنفيذية للائحة تقويم الطالب في التعليم العام، مشيرةً إلى ضرورة أن يقوم تحصيل الطالب من بداية الفترة الدراسية، ويدون المعلم تقويمه للطالب في المعايير بشكل يومي في سجل متابعة تقويم الطالب، ثم يرصد خلاصة تقويمه وملحوظاته في النظام الرقمي نهاية الفترة الدراسية موثقة بشواهد وأدلة على مستواه الدراسي باستخدام «ملف إنجاز الطالب» وإجراء التقويمات الشفهية والتحريرية خلال الفترة الدراسية بعد كل وحدة دراسية، أو مجموعة من الدروس، ويتم احتساب الدرجة المخصصة لتلك التقويمات بجمع درجات ما يحصل عليه الطالب ورصدها في النظام الإلكتروني بما لا يقل عن مرتين خلال الفترة الدراسية الواحدة على أن يصدر للطالب إشعار إلكتروني مرتين لكل فترة دراسية يتضمن نتائجه في جميع المواد الدراسية.