وقَّعت المملكة ممثلةً برئيس الديوان العام للمحاسبة الدكتور حسام بن عبدالمحسن العنقري، والولايات المتحدة المكسيكية ممثلةً برئيس المكتب الأعلى للمراجعة ديفيد كولميناريس بارامو، أمس (الخميس)، مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون بين البلدين الصديقين في مجال العمل المحاسبي والرقابي والمهني، وذلك في العاصمة المكسيكية مكسيكو، بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة المكسيكية فهد بن علي المناور.

ويسعى الجهازان من خلال مذكرة التفاهم إلى تبادل الخبرات، وبناء القدرات المهنية، وتطوير أدلة العمل المهنية، في مجال المراجعة المالية والالتزام، ومراجعة الأداء؛ بعددٍ من ورش العمل المشتركة والبرامج التدريبية المتخصصة في الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وذلك في إطار عضوية الطرفين في المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة (الإنتوساي).

من جانبه، أكد الدكتور العنقري سعي الديوان العام للمحاسبة المستمر نحو تعزيز التعاون الثنائي وتعظيم الشراكة مع الأجهزة النظيرة في الدول الشقيقة والصديقة، عبر العديد من مذكرات التفاهم المبرمة بين الديوان وتلك الأجهزة، التي تعكس في مجملها المكانة المهنية الرفيعة التي يتبوأها الديوان على المستوى الإقليمي والدولي، ودوره المهم في مشاركة ما لديه من خبرات مهنية متميزة مع الأجهزة الأعضاء في المنظمات الإقليمية والدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة.

بدوره نوّه ديفيد كولميناريس بارامو بأهمية هذه المذكرة في تعزيز العمل المشترك بين المكتب الأعلى للمراجعة بالولايات المتحدة المكسيكية والديوان العام للمحاسبة بالمملكة العربية السعودية؛ بما يسهم في تعزيز كفاءة الأداء، والارتقاء بجودة أعمال المراجعة لدى الجهازين النظيرين.

وعقب التوقيع، عقد الجانبان اجتماعاً ثنائياً لبحث أوجه العمل المشترك، وسُبل المواءمة في عدد من الموضوعات ذات العلاقة، بحضور المختصين من كلا الجهازين.