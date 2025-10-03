استضاف البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن اجتماع مجموعة شركاء اليمن (YPG)، برئاسة مشتركة من المملكة المتحدة، ومكتب المنسق المقيم للأمم المتحدة في اليمن، ومجموعة البنك الدولي، وحضور وزير التخطيط والتعاون الدولي اليمني الدكتور واعد باذيب، والمنسق المقيم للأمم المتحدة منسق الشؤون الإنسانية في اليمن جوليان هارنيس، والسفيرة البريطانية لدى اليمن عبدة شريف، والسفير الألماني لدى اليمن توماس فريدريش، والسفير الياباني لدى اليمن يويتشي ناكاشيما، وعدد من ممثلي الدول والمنظمات الدولية والإقليمية؛ وذلك تعزيزا لجهود التنسيق والتعاون بين المانحين لدعم التنمية في الجمهورية اليمنية الشقيقة.وقال وزير التخطيط والتعاون الدولي اليمني: «نثمّن ما قدمته المملكة العربية السعودية عبر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، وما أعلنته في سبتمبر 2025 عن تقديم دعم تنموي اقتصادي جديد للجمهورية اليمنية بقيمة 1.3 مليار ريال، حرصا من الأشقاء في المملكة على دعم اليمن اقتصاديا وتنمويا».من جانبها، أشادت السفيرة البريطانية لدى اليمن عبدة شريف بدور المملكة العربية السعودية في دعم الاقتصاد اليمني وأهمية ما أعلنت عنه المملكة بتقديم دعم اقتصادي وتنموي لليمن في سبتمبر 2025، وبما يقدم من مشاريع ومبادرات تنموية عبر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن.كما أثنى مساعد المشرف العام على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن رئيس قطاع المشاريع والبرامج التنموية المهندس حسن العطاس على جهود جميع الدول والجهات المشاركة، مؤكدا أهمية العمل التشاركي والتعاون البنّاء لتذليل التحديات، وتسريع التنمية في اليمن.وجاءت استضافة البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن اجتماع مجموعة شركاء اليمن (YPG) للمرة الرابعة على التوالي، في مقره بمدينة الرياض، تعزيزًا للعمل التشاركي وتذليل مختلف التحديات في سبيل دفع عجلة التنمية في اليمن.