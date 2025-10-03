ترأس وزير المالية محمد الجدعان وفد المملكة المُشارك في الاجتماع الـ«124» للجنة التعاون المالي والاقتصادي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي عُقد في الكويت أمس (الخميس) برئاسة وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة وزير المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار بالوكالة في دولة الكويت -رئيس الدورة الحالية- صبيح المخيزيم، ومشاركة وزراء المالية بدول المجلس، والأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي.

واستعرض الوزراء خلال الاجتماع عدداً من الموضوعات المتعلقة بتعزيز التعاون المالي والاقتصادي بين دول المجلس، ومتابعة المستجدات لتحقيق ذلك. وفي هذا الإطار، تمت مناقشة التقدم المحرز من هيئة الاتحاد الجمركي، وسير الأعمال لجدول أعمالها التي تدعم استكمال متطلبات الاتحاد الجمركي، وكذلك تم استعراض التقرير الدوري بشأن تنفيذ مسارات السوق الخليجية المشتركة.

وشارك الجدعان في الاجتماع المشترك بين وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية بدول المجلس مع مدير عام صندوق النقد الدولي، على هامش الاجتماع الـ(124) للجنة التعاون المالي والاقتصادي، وتمت مناقشة الورقة المُعدة من صندوق النقد الدولي حيال «تعزيز القدرة على الصمود أمام الصدمات العالمية: الآفاق الاقتصادية والتحديات السياسية لدول مجلس التعاون الخليجي (2025)».