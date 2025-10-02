وزارة العدل تشارك في معرض الرياض الدولي للكتاب لتعزيز الثقافة العدلية والقانونية

تشارك وزارة العدل في معرض الرياض الدولي للكتاب 2025، الذي ينطلق اليوم، ويُقام خلال الفترة من 2 إلى 11 أكتوبر في جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن بالرياض، وذلك لتعزيز الثقافة العدلية والقانونية، وتعريف الزوار بالخدمات العدلية والمشروعات التطويرية التي أسهمت في رفع كفاءة المنظومة العدلية.

ويضم جناح الوزارة 6 منصات تفاعلية تسلط الضوء على الخدمات الإلكترونية عبر منصة «ناجز»، التي توفر أكثر من 160 خدمة رقمية، إضافةً إلى استعراض أبرز مبادرات قطاعات القضاء، والتنفيذ، والتوثيق، والمصالحة، وصندوق النفقة.

كما تهدف الوزارة من خلال مشاركتها إلى تعزيز الثقافة العدلية والقانونية لدى زوار المعرض، حيث يتولى فريق متخصص الإجابة عن استفساراتهم وتقديم الشرح اللازم حول الخدمات العدلية.

ويعرض الجناح مجموعة من الإصدارات القانونية التي تثري الثقافة العدلية، من أبرزها التعريف بأنظمة الأحوال الشخصية، والإثبات، والتنفيذ، والتوثيق، إلى جانب التعريف بالمصالحة وغيرها.