وزارة العدل تشارك في معرض الرياض الدولي للكتاب لتعزيز الثقافة العدلية والقانونية
تابعوا عكاظ على
Google News Account

تشارك وزارة العدل في معرض الرياض الدولي للكتاب 2025، الذي ينطلق اليوم، ويُقام خلال الفترة من 2 إلى 11 أكتوبر في جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن بالرياض، وذلك لتعزيز الثقافة العدلية والقانونية، وتعريف الزوار بالخدمات العدلية والمشروعات التطويرية التي أسهمت في رفع كفاءة المنظومة العدلية.

ويضم جناح الوزارة 6 منصات تفاعلية تسلط الضوء على الخدمات الإلكترونية عبر منصة «ناجز»، التي توفر أكثر من 160 خدمة رقمية، إضافةً إلى استعراض أبرز مبادرات قطاعات القضاء، والتنفيذ، والتوثيق، والمصالحة، وصندوق النفقة.

كما تهدف الوزارة من خلال مشاركتها إلى تعزيز الثقافة العدلية والقانونية لدى زوار المعرض، حيث يتولى فريق متخصص الإجابة عن استفساراتهم وتقديم الشرح اللازم حول الخدمات العدلية.

ويعرض الجناح مجموعة من الإصدارات القانونية التي تثري الثقافة العدلية، من أبرزها التعريف بأنظمة الأحوال الشخصية، والإثبات، والتنفيذ، والتوثيق، إلى جانب التعريف بالمصالحة وغيرها.

أخبار ذات صلة
 
السعودية تصوغ رواية الفن الأول للبشرية قبل 12 ألف سنة
السعودية تصوغ رواية الفن الأول للبشرية قبل 12 ألف سنة
حائل.. جبال ووديان تُلهم العمارة النجدية
حائل.. جبال ووديان تُلهم العمارة النجدية