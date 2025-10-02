ضبط مواطن لتهريبه ونقله مواد مخدرة وإيواء مخالفين بجازان.

قبضت شرطة منطقة جازان، بالتنسيق مع حرس الحدود، على مواطن لتهريبه ونقله مواد مخدرة إلى المملكة والاتجار بها، وإيواء مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية، وضبط بحوزته أسلحة نارية وذخيرة حية وشرائح اتصال مخبأة في منزل، وأوقفوا واتخذت الإجراءات النظامية بحقهم، وأحيل إلى النيابة العامة، والمخالفين للجهات المختصة.

‏وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات أو نقل وإيواء وتشغيل مخالفي نظام أمن الحدود، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية، و(999) و(994) في بقية مناطق المملكة، وستعامل جميع البلاغات بسرية تامة دون أدنى مسؤولية على المبلّغ.