في لفتة إنسانية تعبّر عن قيم العطاء والتكافل، رعت شركة «أسس» حفل جمعية «إنسان» لرعاية الأيتام، في مشهد مؤثر جمع بين المحبة والدعم وروح الأسرة الواحدة.

وشهد الحفل حضور رئيس مجلس إدارة الشركة عبدالله الماجد، والرئيس التنفيذي أنس الماجد، إلى جانب قيادات الشركة وأعضاء الجمعية، حيث شارك الجميع أبناء «إنسان» فرحتهم في أجواء مفعمة بالود والانتماء.

وخلال المناسبة، كرّمت جمعية «إنسان» شركة «أسس» تقديرًا لدورها الريادي في دعم العمل الخيري، وجهودها المستمرة في تعزيز المسؤولية الاجتماعية، وترسيخ ثقافة العطاء.

وأكدت الشركة أن هذه المبادرة تأتي ضمن برامجها المجتمعية المستمرة، والتي تهدف إلى دعم جودة الحياة وتعزيز الشراكات مع مؤسسات المجتمع، انسجامًا مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، وإيمانًا بأن الاستثمار في الإنسان هو الأساس لبناء مستقبل مزدهر.