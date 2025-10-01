تدشين الحملة الرقابية على أسواق النفع العام والمسالخ في عسير

دشن مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة عسير المهندس أحمد آل مجثل، بمقر الفرع، الحملة الرقابية الموجهة والمكثفة لأسواق النفع العام والمسالخ بالمنطقة، التي تستمر 30 يوماً، وينفذها 62 متخصصاً في الرقابة، وتشمل 94 مسلخاً وسوقاً للنفع العام. وتتضمن الحملة، التفتيش على التراخيص والسجلات الزراعية، والتأكد من الالتزام باللوائح المنظمة لأسواق النفع العام، فيما بدأت إدارة الأسواق والمسالخ والمكاتب والوحدات بتنفيذها، وتهدف لرفع نسبة الالتزام بالأنظمة واللوائح وتعزيز سلامة المنتجات. وأشار آل مجثل إلى أهمية الحملة الرقابية بناء على توجيهات وكيل الوزارة لخدمة المستفيدين وشؤون الفروع المهندس ماجد الخليف، لرفع نسبة الالتزام بالأنظمة واللوائح بشكل شهري، ومؤكداً تطبيق الحملة بشكل جاد ومهني وبأفضل طريقة لما يحقق مستهدفات الوزارة ويطبق اللوائح والأنظمة.