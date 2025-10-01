المملكة تُكرَّم بجائزة أممية تقديراً لجهودها في مكافحة الأمراض غير السارية

كرّمت منظمة الصحة العالمية وفريق العمل الأممي المعني بالأمراض غير السارية، المملكة العربية السعودية، بمنح وزارة الصحة جائزة فريق العمل لعام 2025، وذلك خلال الاجتماع السنوي العاشر لفريق العمل الذي عُقد في نيويورك على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة والاجتماع الرفيع المستوى الرابع للأمراض غير السارية «الأمراض المزمنة»، في خطوة تعكس التزام المنظومة الصحية بتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 لبناء مجتمع حيوي تتكامل فيه الصحة وجودة الحياة.

ويأتي هذا التكريم تقديرا لجهود المملكة في تبني سياسات شمولية ومبتكرة للتصدي للسمنة والأمراض غير السارية، شملت الاستثمار في الحلول الرقمية مثل منصة صحتي، ومستشفى صحة الافتراضي، الذي يعد الأكبر على مستوى العالم، إضافة إلى مبادرات مجتمعية مثل برنامج المدن الصحية ومبادرة «امش 30» التي شجعت أكثر من مليون مواطن على ممارسة النشاط البدني اليومي. كما عملت على سياسات غذائية متقدمة كفرض ضريبة المشروبات المحلاة وإلغاء الدهون المتحولة الصناعية، وشكلت اللجنة الوزارية للصحة في كل السياسات لضمان دمج الاعتبارات الصحية في مختلف الأنظمة والتشريعات. ويأتي هذا التكريم الدولي ليعكس التقدم المتسارع في القطاع الصحي، مدعوماً بالدور الفاعل لوزارة الصحة في تعزيز الصحة العامة ورفع جودة الخدمات الصحية، وبما يرسخ حضور المملكة في الجهود الدولية الرامية إلى الوقاية من الأمراض غير السارية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة في الصحة العالمية. ويعكس هذا التكريم الأممي المكانة الريادية للمملكة في القطاع الصحي، ودور وزارة الصحة الفاعل في تعزيز الصحة العامة ورفع جودة الخدمات الصحية، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة في الصحة الجيدة والرفاه.