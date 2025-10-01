وزارة الثقافة توقّع مذكرة تفاهم مع شركة وسط جدة لإبراز الهوية الثقافية لمدينة جدة

وقّعت وزارة الثقافة خلال مؤتمر الاستثمار الثقافي المقام بمركز الملك فهد الثقافي في الرياض، مذكرةَ تفاهم مع شركة وسط جدة للتطوير؛ لتوطيد التعاون في المجالات الثقافية بما يعزز من مكانة مدينة جدة كمركزٍ ثقافيٍّ نابضٍ يعكس تنوّع الثقافة السعودية وتاريخها العريق.

وشملت مذكرة التفاهم عددًا من المجالات الهادفة إلى تطوير القطاع الثقافي، وتعزيز حضوره في المشاريع والمبادرات التنموية مثل التخطيط الإستراتيجي، وتطوير مفاهيم الاستخدام والبرمجة للأصول الثقافية بما يعكس تنوع الهوية الثقافية في المنطقة، والعمل على تشجيع وتيسير مشاركة الجهات الفاعلة بالقطاعين العام والخاص في دعم المشاريع الثقافية، وتمكين المهن الإبداعية، وتطوير أصول ثقافية مبتكرة تسهم في توسيع نطاق الوصول إلى الثقافة على مستوى مختلف الشرائح المجتمعية.

كما ركزت المذكرة على توثيق وإبراز الهوية الثقافية لمدينة جدة، إلى جانب تطوير مشاريع ثقافية نوعية ودراسات استثمارية تسعى إلى تنمية القطاع وتعظيم أثره الاقتصادي، مع توفير بيئة تنظيمية محفزة للاستثمار الثقافي.

وأما في جانب تنمية القدرات، فيتم العمل على بناء إستراتيجية متكاملة لتطوير المواهب والكفاءات الثقافية بما يعزز من استدامة القطاع الثقافي ونموّه.

وتعكس هذه الشراكة حرص الطرفين على تطوير نموذج وطني متكامل للعمل الثقافي، وتعزيز التكامل بين القطاعين الحكومي والخاص؛ للمساهمة في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 في جوانبها الثقافية، وتحقيق الاستدامة في المشاريع التنموية ذات البعد الثقافي، وتعزيز التجربة الثقافية الثريّة في مختلف مناطق المملكة.