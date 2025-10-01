أمير المنطقة الشرقية يدشّن حملة «الشرقية وردية 17» للكشف المبكر عن سرطان الثدي بجامعة الإمام

دشَّن أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز، اليوم (الأربعاء)، حملة «الشرقية وردية 17» التوعوية، والتي تنظمها جمعية السرطان السعودية بالمنطقة الشرقية بمشاركة مجتمعية مع 100 جهة حكومية وخاصة بهدف التوعية والتثقيف للكشف المبكر عن مرض سرطان الثدي.

وأكدّت رئيس مجلس إدارة جمعية السرطان السعودية مي الجبر في كلمتها التي ألقتها خلال الاحتفال بأن حملة «الشرقية وردية 17»، شهدت تحسينات نوعية لتعزيز تأثيرها المجتمعي، مُحدثة قفزة في مستهدفاتها بالتزامن مع مطلع شهر أكتوبر 2025م، شهر التوعية بسرطان الثدي، وأشارت إلى أن الجمعية حرصت على توسيع نطاق المشاركات المجتمعية ليصل إلى 100 جهة حكومية وخاصة، بزيادة عن 80 جهة في العام الماضي، مما يوسع تأثير الحملة وتحقيق أهدافها، كما ارتفعت ساعات التوعية لعام 2025م إلى 300 ساعة، مقارنة بـ 175 ساعة سابقاً، تشمل ورش عمل ومحاضرات حضورية وتفاعلية، لافتةً بأن الجمعية رفعت سقف التحدي لعدد المشاهدات المستهدفة للتوعية الإلكترونية من مليون مشاهدة في الأعوام الماضية إلى 10 ملايين مشاهدة على مختلف المنصات الرقمية.

وبيّنت الجبر أن الجمعية استطاعت رفع عدد نقاط الفحص المتاحة لتصل إلى 15 موقعاً جديداً في مختلف أنحاء المنطقة الشرقية، بهدف تسهيل الوصول إلى خدمات الفحص المبكر، مضيفةً بأن الحملة حظيت بدعم سخي وشراكات نموذجية أبرزها شركة «أرامكو»السعودية حيث قدّمت دعماً سخياً متمثلاً في تأمين شاحنتين متنقلتين مجهزتين بالكامل لتضاف إلى أسطول عيادات الجمعية المتنقلة مستهدفة القرى والهجر والمحافظات بالمنطقة.

واختتمت الجبر كلمتها بأن التدشين المبارك لحملة الشرقية وردية دليل على اهتمام القيادة الحكيمة، ودعم ومتابعة من أمير المنطقة الشرقية للعمل الخيري، مؤكدةً حرص الجمعية على توطيد الجهود مع جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل والمدينة الطبية بالجامعة، بالإضافة إلى الدور الكبير لوزارة الصحة ممثلة بتجمع الشرقية الصحي.

وأوضح رئيس جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل الدكتور فهد الحربي بأن حملة «الشرقية ورديَّة» أصبحت نموذجاً وطنياً في الاستدامة والأثر، حيث تقام في إطار من التكامل البنَّاء بين جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل وجمعية السرطان السعودية.

وأضاف بأنه مع انطلاقة النسخة الجديدة من الحملة تجدد الجامعة عهدها والتزامها في العمل على ترسيخ الوعي الصحي بالمنطقة الشرقية، إلى جانب التأكيد على أهمية الكشف المبكر عن سرطان الثدي باعتباره من القضايا الصحية الكبرى التي تحظى بعناية القيادة الرشيدة واهتمام بالغ من القطاعات الصحية، مشيراً إلى تفاعل الجامعة مع هذا الحدث السنوي المهم من خلال تنفيذ حزمة ثرية من البرامج النوعية المتخصصة للإسهام عبر ما تملكه من خبرات طبية وأكاديمية وبحثية وخدمية في أداء الواجب المجتمعي على أكمل وجه.

وقدّم الدكتور الحربي في ختام كلمته الشكر والتقدير لأمير المنطقة الشرقية لرعايته تدشين حملة «الشرقية ورديَّة»، كما أشاد بالجهود التي تبذلها جمعية السرطان السعودية لإنجاح الحملة.

كما شهد أمير المنطقة الشرقية توقيع عدد من الاتفاقيات بين جمعية السرطان السعودية وعدد من الجهات، وكرّم سموّه الداعمين وشركاء النجاح.