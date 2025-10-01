السعودية تطلق مع الأمم المتحدة مبادرة عالمية لبناء القدرات في الفضاء السيبراني

أطلقت المملكة العربية السعودية، بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة، المبادرة العالمية لبناء القدرات في الفضاء السيبراني، وذلك على هامش أعمال المنتدى الدولي للأمن السيبراني 2025 المنعقد في الرياض.

وأعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، في كلمة مرئية ألقاها أمام ضيوف المنتدى، التزام المنظمة الدولية بمواصلة جهودها لتعزيز رؤيتها نحو فضاء سيبراني «مفتوح وآمن ومرتكز على القانون الدولي»، مشيدًا بدور السعودية في تبني هذه المبادرة العالمية.

فضاء مفتوح وآمن

وأكد غوتيرش أن الأمم المتحدة ستظل ملتزمة بتعزيز رؤيتها نحو الفضاء السيبراني؛ فضاءً مفتوحاً وآمناً، ومرتكزاً على القانون الدولي.

وأشار غوتيريش إلى أهمية ما يطرحه المنتدى من قضايا حيوية، من بينها حماية الطفل وتمكين المرأة في المجال السيبراني، مؤكدًا أن بناء الشراكات العالمية يجب أن يستند إلى مبادئ التضامن والمسؤولية المشتركة.

وأضاف الأمين العام للأمم المتحدة أن تسخير الفضاء السيبراني لخدمة الصالح العام يتطلب الاستثمار في الإنسان، وبناء المهارات، وتعزيز الشمولية، وهو ما تمثل المبادرة الجديدة خطوة عملية لتحقيقه.