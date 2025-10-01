«نزاهة»: التحقيق مع 387 متهماً وإيقاف 134 بتهم الرشوة واستغلال النفوذ الوظيفي
باشرت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد (نزاهة) عدداً من القضايا الجنائية والإدارية خلال شهر سبتمبر 2025، وذلك في إطار جهودها المستمرة لحماية النزاهة ومكافحة الفساد في مختلف القطاعات الحكومية.

وأسفرت الجهود الميدانية للهيئة عن تنفيذ 2662 جولة رقابية، والتحقيق مع 387 متهماً في عدد من القضايا، تم إيقاف 134شخصاً، أُطلق سراح بعضهم بالكفالة الضامنة.

وشملت التحقيقات موظفين من جهات حكومية متعددة، أبرزها: وزارة الداخلية، والحرس الوطني، والبلديات والإسكان، والتعليم، والصحة، والعدل، والحج والعمرة.

وجاءت أبرز التهم التي جرى التحقيق بشأنها: الرشوة واستغلال النفوذ الوظيفي.

ودعت الهيئة المواطنين والمقيمين إلى التعاون معها عبر تقديم البلاغات، مؤكدة التزامها التام بتطبيق الأنظمة ومحاسبة كل من يثبت تورطه في قضايا فساد.

