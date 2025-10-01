جدّدت وزارة التعليم تحذيراتها لمنسوبيها من قبول الهدايا أو دعوات الضيافة، مؤكدةً أن ذلك يمثل مخالفة صريحة لدليل السلوك المهني. ويأتي التحذير بعد أيام من تداول مقطع على منصات التواصل يظهر موظفات في القطاع الصحي الخاص يقدمن هدايا متنوعة لمديرهن، ما أثار جدلاً واسعاً. وشددت الوزارة، عبر إعادة إرسال دليل السلوك على العناوين البريدية لمنسوبيها، على حظر قبول الهدايا أو الخدمات التي قد تؤثر بصورة مباشرة أو غير مباشرة على النزاهة في أداء المهام الوظيفية أو اتخاذ القرارات، كما أكدت منع قبول أي تكريم أو وسام أو هدية أو جائزة من الخارج دون موافقة رسمية.وتضمن الدليل منع الحصول على تسهيلات خاصة أو خصومات من الموردين المتعاملين مع الوزارة، أو استغلال المعلومات الوظيفية للحصول على خدمة أو معاملة خاصة.وفي ما يخص الهدايا المقدمة في الزيارات والمناسبات الرسمية أو عند استقبال الضيوف، أوضحت التعليم، أنه يتم التعامل معها وفق القواعد المنظمة، على أن يتم الإفصاح عنها، وألا تكون نقدية، وأن تكون في حدود ما هو متعارف عليه وبحسب المناسبة، مع التأكيد على ألا يكون لمقدم الهدية أي مصلحة مباشرة أو غير مباشرة لدى الوزارة.