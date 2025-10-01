حدّدت وزارة التعليم 3 أسباب رئيسية تمنع إداراتها من منح الحوافز المخصصة لمعلمي ومعلمات الصفوف الأولية بالمرحلة الابتدائية بعد إقرار عودتها خلال العام الدراسي الحالي. وتتمثّل في من كان لديه غياب دون عذر، أو كان طرفاً في قضية، أو صدرت بحقه عقوبة قانونية. مشيرة إلى أنه يتعيّن في المعلم أو المعلمة أن يُدرّس إحدى المواد الآتية: الدراسات الإسلامية، اللغة العربية، الرياضيات، العلوم، اللغة الإنجليزية وبنصاب لا يقل عن 12 حصة في المواد المسندة إليه، أو إذا استوفى النصاب المتاح لتخصصه في الصفوف الأولية. وأوضحت، أنه يُختار معلم ومعلمة الصفوف الأولية من خلال اللجنة الإدارية بالمدرسة، وينضم إليها مقدّم خدمات دعم التميز المدرسي، أو المعلم الأول للصفوف الأولية، ويمكن أن تُشَكّل إدارة التعليم لجنة لدعم المدارس في الاختيار حال الحاجة لذلك، وتعمل هذه اللجنة على حصر المعلمين والمعلمات المستحقين الحوافز، ويصدر تعميم للمدارس بذلك في وقت مناسب.وأشارت الوزارة إلى أنه تُمنح الحوافز في كل عام دراسي بعد تحقق معايير منحها، مع استمرار المعلم في تدريس الصفوف الأولية، ولا تُمنح بأثر رجعي، على أن ترسل إدارة التعليم قبل نهاية كل عام دراسي بياناً للإدارة العامة للصفوف الأولية، يُوضح فيه أعداد المعلمين والمعلمات المستحقين الحوافز والنسبة المئوية؛ مقارنةً بمجمل معلمي ومعلمات الصفوف الأولية، لافتةً إلى أنه لتحقيق الأهداف المرجوّة من تطبيق معايير اختيار معلم ومعلمة الصفوف الأولية وتحفيزهما يمكن استخدام نموذج سيرة مهنية متخصصة ونموذج تقييم لمعلم الصفوف الأولية وفقاً لمعايير الاختيار (يركز على أداء الطلاب) ومحاكاة صفية ومقابلة سلوكية والرخصة المهنية للمعلم وأداة قياس معتمدة لرضا المستفيد (الطلاب وأولياء الأمور).