أكدت سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان، أن المملكة تؤمن بأن الثقافة قادرة على دفع عجلة الاقتصاد بقوة استثنائية، وأن الاستثمار الثقافي يمثل ركيزة أساسية في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.وقالت السفيرة، في كلمتها خلال افتتاح أعمال اليوم الثاني من مؤتمر الاستثمار الثقافي 2025؛ الذي نظمته وزارة الثقافة على مدى يومين في مركز الملك فهد الثقافي بالرياض: «نحن في المملكة نؤمن بأن الثقافة قادرة على دفع عجلة الاقتصاد بقوة استثنائية».واختُتمت فعاليات المؤتمر بتوقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم، وسط حضور واسع من الوزراء والمسؤولين والخبراء المحليين والدوليين، الذين أكدوا أهمية الاستثمار في الثقافة والفنون والعمارة والتصميم، ودورها في تعزيز مكانة المملكة عالميّاً بصفتها مركزاً رائداً للثقافة والإبداع.