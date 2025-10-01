السعودية تُعزّز حضورها مركزاً عالمياً للثقافة والإبداع وصناعة المستقبل

أسدل الستار أمس (الثلاثاء) على فعاليات مؤتمر الاستثمار الثقافي 2025؛ الذي نظمته وزارة الثقافة على مدى يومين، وسط حضور واسع من الوزراء والمسؤولين والخبراء المحليين والدوليين. وشكّل المؤتمر محطة بارزة لتسليط الضوء على التكامل بين الثقافة والاقتصاد، ودور الصناعات الإبداعية في دعم مسيرة التنمية وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.وخلال يومين من الجلسات الحوارية وورش العمل، ناقش المشاركون آفاق الاستثمار في مجالات الفنون والعمارة والتصميم والتراث، واستعرضوا تجارب دولية رائدة في استثمار الثقافة كقطاع حيوي، كما شهد المؤتمر توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم؛ التي تعزز الشراكات الإستراتيجية وتفتح آفاقاً جديدة أمام القطاع الثقافي في المملكة.وأكد الوزراء والمتحدثون، في ختام أعمال المؤتمر، أن الثقافة تمثل رافداً اقتصادياً مؤثراً، وأن استثمار المملكة في هذا القطاع يعزز حضورها العالمي كمركز إقليمي ودولي للثقافة والإبداع، ويمنح الأجيال القادمة فرصاً نوعية للإسهام في صناعة المستقبل.