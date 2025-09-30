دراسة دولية: فنون حائل الصخرية من الأقدم في العالم

كشفت هيئة التراث عن نتائج علمية بارزة ضمن مشروع «الجزيرة العربية الخضراء»، تمثّلت في توثيق مجموعة من الفنون الصخرية الضخمة في منطقة حائل تعود إلى فترة زمنية تراوح ما بين 11,400 و12,800 سنة، ما يجعلها من أقدم الواجهات الصخرية الموثقة في المملكة والعالم. وجاء الإعلان بعد نشر الدراسة في مجلة Nature Communications العلمية المرموقة، بما يعكس الاعتراف الدولي بقيمة هذا الاكتشاف.

نقلة نوعية في فهم تاريخ الجزيرة

تشير التحليلات الأثرية والبيئية إلى أن تلك المواقع احتضنت مجتمعات بشرية عاشت على ضفاف بحيرات موسمية ظهرت عقب انتهاء العصر الجليدي الأخير. وقد ارتبطت هذه المجتمعات بأنشطة الاستيطان البشري المبكر، حيث عمدت إلى وسم طرقها ومصادر المياه بنقوش صخرية ضخمة، تضمنت أشكالاً لحيوانات مثل الجِمال والوعول والغزلان والماشية.

أقدم نحت للجمل في المملكة

أثبتت الدراسة أن بعض النقوش تمثّل أقدم نحت موثق للجمل في المملكة العربية السعودية، وهو ما يعكس القيمة الرمزية والاقتصادية لهذه الحيوانات في حياة المجتمعات القديمة. كما يُظهر الاكتشاف أن أشكال الفنون الصخرية ارتبطت بالأنشطة الاقتصادية وأنماط المعيشة، ما يفتح آفاقاً جديدة لفهم العلاقات الثقافية والتجارية التي ربطت شمال الجزيرة بمحيطها.

بُعد ثقافي وحضاري عالمي

يمثل هذا الاكتشاف خطوة مهمة في ترسيخ موقع المملكة على خريطة الدراسات الأثرية العالمية، ويعزز من قيمة الجزيرة العربية كإحدى البيئات الأولى التي احتضنت أنماطاً بشرية متقدمة. كما يسهم في إعادة صياغة السردية التاريخية للمنطقة بوصفها ملتقى للحضارات، ومركزاً للتفاعل الثقافي والاقتصادي منذ آلاف السنين.