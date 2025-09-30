محافظ صامطة يطلع على احتياجات إسكان الخارش

اطلع محافظ صامطة الدكتور خفير بن زارع العمري خلال الجولة التفقدية التي قام بها في حي إسكان الخارش يرافقه رئيس البلدية المهندس ناصر عطيف وعدد من مديري الإدارات الحكومية وأعضاء المجلس المحلي وأعضاء من اللجنة الرئيسية لمدينة صامطة الصحية، على احتياجات ومتطلبات السكان.

والتقى المحافظ خلال جولته الأهالي وناقش معهم احتياجاتهم من الخدمات، وأكد خلال حديثه معهم على اهتمامَ أمير منطقة جازان ونائبه بتحسين جودة الخدمات وتلبية تطلعات المواطنين لتحقيق تنمية مستدامة تتماشى مع رؤية السعودية 2030.

من جانبهم، ثمن الأهالي للمحافظ هذه الزيارة التي تجسد اهتمام ولاة الأمر بتلمس احتياجات المواطنين والمقيمين.