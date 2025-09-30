«عِلم» تشارك في الدورة السابعة لمعرض «انترسك السعودية 2025»

أعلنت شركة «عِلم»، رائدة الحلول الرقمية، عن مشاركتها في الدورة السابعة من معرض «انترسك السعودية 2025» للأمن والسلامة ومكافحة الحرائق، والذي سيقام تحت الرعاية الكريمة لوزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، وبإشراف من المديرية العامة للدفاع المدني. وذلك خلال الفترة من 29 سبتمبر إلى 1 أكتوبر 2025 في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض.

وتأتي هذه المشاركة، وهي الرابعة على التوالي للشركة في هذا الحدث البارز، في إطار جهودها المستمرة لتعزيز الابتكار ودعم مسيرة التقدم والتحول الرقمي في المملكة، وتأكيداً على دورها كشريك إستراتيجي في بناء اقتصاد المستقبل الذكي. ويعد المعرض أكبر منصة من نوعها في المملكة تجمع نخبة من قادة قطاع الأمن والسلامة وصناع القرار من حول العالم.

وتستعرض «عِلم» خلال فعاليات المعرض مجموعة متكاملة من منتجاتها وحلولها الذكية المصممة لتعزيز مستويات الأمن والسلامة، أبرزها: منصة «مُنذِر»، وهي حل متكامل للإنذار المبكر، يجمع بين أجهزة الاستشعار المتطورة ومنصة مركزية ذكية، ويعرض كافة بيانات أجهزة الاستشعار على شاشة مراقبة موحدة، مما يمكن فرق الأمن والصيانة من الحماية الاستباقية والتدخل الفوري في حالات الحرائق أو الأعطال الفنية. كما تعرض الشركة منتج الإنذار الآلي «أمانك»، الذي يقدم حلاً متكاملاً لأمن المنشآت، حيث يتصل بأجهزة استشعار الحركة لكشف ومنع حالات التسلل أو الدخول إلى المناطق المحظورة، مما يعزز الحماية من السرقات والمخالفات الأمنية. وتعرض كذلك خدمات البوابة الذكية، التي تشمل «خدمة تصريح» وكذلك «تصريح جدير» لإصدار وتدقيق تصاريح الدخول للموظفين والمتعاقدين والزوار بعد التحقق الآلي من حالتهم النظامية والتعاقدية. بالإضافة إلى «خدمة كاشف» للتحقق من الحالة النظامية لمركبات الزوار، مما يرفع مستوى الأمان ويحسن تجربة الدخول للمنشآت.

وأكَّد المتحدث الرسمي ونائب الرئيس التنفيذي لقطاع التسويق في «عِلم» ماجد بن سعد العريفي، على أهمية هذه المشاركة قائلاً: «تمثّل مشاركتنا في»انترسك 2025«فرصةً ثمينة لتعزيز علاقاتنا الاستراتيجية مع المديرية العامة للدفاع المدني والجهات الحكومية المعنية وعملاء قطاع الأمن والسلامة، وهي تأتي في صميم رؤيتنا الاستراتيجية لنكون شريكاً أساسياً في بناء منظومة أمنية وطنية ذكية ومتكاملة. فنحن لا نعرض منتجات فحسب، بل نقدم حلولاً رقمية استباقية تساهم في حماية مسيرة التقدم والتحول الوطني التي تشهدها المملكة، انطلاقاً من رؤية 2030 الطموحة».

وأضاف العريفي: «تُعد الشراكة الاستراتيجية مع المديرية العامة للدفاع المدني والجهات الأمنية الأخرى محوراً أساسياً في هذا المسار. ومن خلال هذه الشراكات، نتمكن من تصميم حلول «مُصنَّفة في السعودية» تلبي التحديات المحلية بدقة عالية، وتتوافق مع أعلى المعايير العالمية. فحلول مثل «مُنذِر» للإنذار المبكر و «أمانك» لأمن المنشآت ليست مجرد تقنيات، بل هي أنظمة ذكية تتحول من مفهوم الاستجابة للحوادث إلى مفهوم المنع والوقاية، مما يسهم بشكل مباشر في تعزيز مرونة المجتمع وضمان استمرارية الأعمال للقطاعات الحيوية. وفي ظل الثورة الصناعية الرابعة والتسارع التقني غير المسبوق، يبرز الذكاء الاصطناعي كلاعب رئيسي في تشكيل مستقبل قطاع الأمن والسلامة، حيث تشير التوقعات إلى نمو السوق العالمي للذكاء الاصطناعي ليصل إلى 1.8 تريليون دولار بحلول عام 2030. ونحن في «عِلم» لا نواكب هذا النمو فقط، بل نسعى لقيادته محلياً وإقليمياً من خلال توطين هذه التقنيات الحيوية وتطويرها. وتستخدم نماذج الذكاء الاصطناعي التي طورناها، والتي تزيد عن 45 نموذجاً، اليوم لتحليل البيانات الضخمة وتوقع المخاطر وتحسين كفاءة عمليات المراقبة والاستجابة، مما يضع المملكة في الصدارة التقنية على الخريطة العالمية».

وتعكس مشاركة «عِلم» في «انترسك السعودية 2025» سجلها الحافل بالإنجازات، حيث أنجزت الشركة أكثر من 500 مشروع، وأطلقت 64 منتجاً، وقدمت حلولاً لـ 15 قطاعاً مختلفاً. كما طورت 45 نموذجاً للذكاء الاصطناعي، وسجلت 30 براءة اختراع، ونشرت 25 ورقة بحثية في دوريات عالمية مرموقة. وتحظى الشركة اليوم بثقة ما يزيد عن 30 مليون مستخدم فعلي، وأكثر من 700 ألف عميل في القطاع الخاص، وتدير أكثر من 50 علامة تجارية في مختلف القطاعات. كما تدير الشركة أكثر من 170 مشروعاً سنوياً، وتجري قرابة ملياري عملية سنوياً، مما يؤكد مكانتها الريادية وقدراتها التشغيلية الهائلة.

الجدير بالذكر، أن المعرض يستقطب هذا العام أكثر من 370 جهة عارضة من 35 دولة، ومن المتوقع أن يستقبل أكثر من 27,000 زائر من الخبراء والمتخصصين، ويعد منصة مثالية للتباحث مع الوفود الدولية والهيئات المتخصصة، والاطلاع على أحدث الابتكارات والتجارب العالمية في مجالات الإطفاء والأمن والسلامة.

كما يشهد المعرض تركيزاً لافتاً على التقنيات التحويلية مثل الذكاء الاصطناعي، وإنترنت الأشياء، والبيانات الضخمة، والتي أعادت تشكيل مفاهيم الأمن والسلامة من النمط التفاعلي إلى النمط الاستباقي الذكي، وهو ما تتماشى معه رؤية «عِلم» وحلولها المبتكرة التي تضعها في صدارة هذا التحول التقني.