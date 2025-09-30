ولي العهد يوجّه بإطلاق اسم الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ على أحد شوارع الرياض

وجه ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بإطلاق اسم سماحة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن محمد آل الشيخ، مفتي عام المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء -رحمه الله-، على أحد الشوارع الرئيسة في العاصمة الرياض.

ويأتي التوجيه الكريم تقديراً لمكانة سماحته العلمية وإسهاماته الكبيرة في خدمة الوطن والإسلام والمسلمين، حيث أفنى حياته -رحمه الله- في طلب العلم الشرعي وتعليمه وإرشاد الناس، كما كان لسماحته إسهامات علمية وعملية جليلة كان لها أثر كبير في تعزيز مكانة العلم الشرعي وتعليمه.