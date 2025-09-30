أمير جازان يطلع على برامج مركز جمعية الأطفال ذوي الإعاقة بالمنطقة

التقى أمير منطقة جازان الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز بمكتبه في الإمارة، مدير مركز جمعية الأطفال ذوي الإعاقة بالمنطقة فاطمة الشافعي، وعدداً من الأطفال ومنسوبي المركز.

واطَّلع خلال اللقاء على البرامج التأهيلية التي يقدمها المركز للأطفال المستهدفين بخدماته، وأبرز المخرجات على المستوى الصحي والتأهيلي للأطفال.

وأشاد أمير جازان بما يقدمه المركز من خدمات نوعية للأطفال ذوي الإعاقة، وتطور مستوى الحالات التي تمت معالجتها، مشدداً على مضاعفة الجهود لتقديم كل ما من شأنه مواجهة الإعاقة وتحجيم آثارها على الفرد والمجتمع.

حضر الاستقبال وكيل إمارة جازان وليد الصنعاوي.