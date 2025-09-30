علامة EXEED تستعد لكشف طرازات MX ،E01 وE02 في قمة المستخدمين العالمية

• كشف ثلاثة طرازات جديدة معًا: ستعرض قمة المستخدمين العالمية من EXEED ثلاثة طرازات جديدة كلياً MX، E01 و E02.

* تجربة المصنع وحلبة السباق: استكشف أداء قيادة إكسيد وجودتها المميزة من خلال تجارب القيادة على حلبة السباق ورحلة المصنع الذكية.

• إنجاز جديد في تكنولوجيا سيارات الطاقة الجديدة: ستقدم EXEED لغتها التصميمية الجديدة وتقنية Texxeract NEV، مستعرضةً أحدث إنجازاتها في تقنيات الطاقة الجديدة.

تستضيف EXEED، العلامة التجارية الفاخرة لسيارات الطاقة الجديدة (NEV)، قمة المستخدمين العالمية، للفترة من 16 إلى 21 أكتوبر؛ إذ ستعرض طراز MX في الجناح الداخلي، وطرازي E01 و E02 في الهواء الطلق كأبرز ما يميزها. من خلال أنشطة تشمل تجارب القيادة على حلبة السباق، ورحلات المصنع، وورش العمل المشاركة في ابتكار المنتجات الجديدة، ستعرض EXEED أحدث إنجازاتها في فئة سيارات الطاقة الجديدة الفاخرة، مسلطةً الضوء على قيمها المتنوعة وجاذبيتها الفريدة.

ثلاثة طرازات عالمية تُعرض على المنصة

ستعرض EXEED ثلاثة طرازات عالمية جديدة كليًا في قمة المستخدمين. تتميز سيارة MX بتصميم جديد كليًا، وسيتم كشف المزيد من التفاصيل لاحقًا. مزودة بمحرك 2.0T + 8AT، تُقدم MX أداءً سلسًا وقويًا في القيادة، مناسبًا للتنقل اليومي والسفر لمسافات طويلة. تُعزز واجهتها الثلاثية والشاشات المتعددة من الطابع التكنولوجي للمقصورة.



يذكر أن MX مزودة أيضًا بـ 23 نظامًا متقدمًا لمساعدة السائق، مما يُحسّن بشكل كبير من سلامة القيادة ويُقلل من التعب.

تُعتبر E01 سيارة سيدان رائدة طويلة المدى من الجيل التالي من الفئة C، وتتميز بمعامل سحب رائد في فئتها يبلغ 0.239Cd. تتميز مقصورتها بتصميم واسع ورحب، مُكملًا بحلول تخزين وفيرة تُلبي احتياجات التنقل اليومي والسفر لمسافات طويلة. صُممت سيارة E01 لتجربة قيادة استثنائية، وتتميز بنظام تعليق أمامي مزدوج الأذرع ونظام تعليق خلفي بخمس وصلات، مع صمامات CDC تكيفية، مما يضمن قيادة سلسة وتحكمًا رشيقًا. يحقق نظام الدفع الهجين توازنًا مثاليًا بين القدرة على قطع مسافات طويلة وانخفاض استهلاك الوقود، كما يوفر استجابة تسارع سريعة، مما يجعل E01 مثالية للتنقل داخل المدن وعلى الطرق السريعة.

تتميز سيارة E02، سيارة الدفع الرباعي الرائدة متوسطة إلى كبيرة الحجم، بقمرة قيادة ذكية فاخرة وتوفر تجربة قيادة راقية. تتسارع من صفر إلى 100 كم/ساعة في 5.4 ثانية. يتيح نظام المدى الممتد أكثر من 230 كم من القيادة الكهربائية الخالصة ومدى إجمالي يزيد عن 1,400 كم، مع استهلاك وقود يبلغ 6.1 لتر/100 كم فقط في وضع نفاد الشحن. تجمع E02 بين القوة والكفاءة، وتتميز أيضًا بطولها الرائد في فئتها، وهو 5,180 مم، وقاعدة عجلاتها 3,100 مم. توفر مساحة رأس تبلغ 1,085 ملم وتصميمًا مرنًا بستة مقاعد، مما يجعلها مثالية للرحلات العائلية والتخييم وغيرها من الأنشطة الترفيهية. ولتحسين الجانب العملي، تأتي السيارة مزودة بثلاجة كبيرة سعة 9.2 لتر لمزيد من التخزين.

أربعة أنشطة رئيسية تُبرز براعة إكسيد الهندسية

بالإضافة إلى ثلاثة طرازات، ستستضيف EXEED أيضًا تجربة قيادة على حلبة شنغهاي تيانما، مع مجموعة واسعة من 9 طرازات EXLANTIX. سيختبر المشاركون نظام الدفع الرباعي رباعي المحركات المقترن بنظام تعليق من فئة.Maybach كما يعرض البرنامج تسارعًا في غضون ثلاث ثوانٍ، وميزات ذكية متقدمة مثل ركن السيارة عن بُعد بلمسة واحدة. على حلبة احترافية، سيُظهر الحدث أداء EXEED في القيادة وجودتها الممتازة بشكل كامل.

ستدعو EXEED شركاءها من الوكلاء لزيارة قاعدة التصنيع الذكية الخاصة بها والمتوافقة مع معايير الصناعة 4.0 في تشانغشو، حيث ستُقدم نظرة فاحصة على عمليات الإنتاج المتقدمة ونظام ضمان الجودة للعلامة التجارية. سيتجول الضيوف في «قمة المستخدمين» المُحسّنة، وهي مساحة تقنية غامرة تجمع بين تعديلات الأداء والتخصيصات. تُقدّم هذه المساحة عرضًا شاملاً لفلسفة EXEED المتميزة ونظام التنقل المُخصّص.

والأهم من ذلك، ستُقدّم EXEED لغتها التصميمية الجديدة وتقنية Texxeract NEV في ورشة عمل الإبداع المُشترك للمنتجات الجديدة. يشمل ذلك السيارات الكهربائية (BEV) والسيارات الهجينة القابلة للشحن (PHEV) والسيارات الكهربائية القابلة للتوصيل بالتيار الكهربائي (REEV)، مُستعرضةً أحدث إنجازات EXEED في تقنيات الطاقة الجديدة الأساسية.

خلال «قمة المستخدمين»، ستُسلّط EXEED الضوء على تقدمها الكبير في تكنولوجيا السيارات الكهربائية الجديدة وتطوير المنتجات، مع إتاحة الفرصة للمشاركين لتجربة معايير التصنيع والأداء الخاصة بالعلامة التجارية بشكل مباشر.

