رأس وكيل وزارة الموارد لتنمية المجتمع أحمد الماجد وفد المملكة المُشارك في قمة التنمية الشبابية، التي عُقدت في هونغ كونغ، بمشاركة وزراء ومسؤولين رفيعي المستوى من مختلف دول العالم.وأكّد الماجد، في كلمته، الدور الحيوي للشباب في تحقيق التطلعات الوطنية، مستعرضاً أبرز إنجازات المملكة في هذا المجال، من خلال إستراتيجية التنمية الشبابية التي شارك في صياغة أولوياتها أكثر من 11 ألف شاب وفتاة من مختلف مناطق المملكة، إضافة إلى إطلاق كتاب «علم الشباب» بصفته مرجعاً علمياً عالمياً تتم ترجمته للغات عدة.وعلى هامش القمة، بحث الماجد، خلال لقائه وزيرة الشباب في هونغ كونغ أليس ماك، سُبل التعاون المشترك، وتبادل الخبرات في مجال التنمية الشبابية، بما يعزّز مشاركة الشباب في المجتمع وصناعة القرار، ويسهم في تحقيق الريادة عالمياً في تمكين الإنسان والمجتمع.