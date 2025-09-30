اشترطت وزارة البلديات والإسكان على مغاسل الموتى الحصول على الترخيص البلدي قبل البدء في التشغيل، كما منعت ممارسة أي نشاط مخالف لما تم الترخيص له، ويُمنع مزاولة النشاط بعد انتهاء الترخيص، إضافة إلى ذلك تُمنع ممارسة أي نشاط إضافي غير مدرج في الترخيص، كما منعت الوزارة وضع لافتات تحذيرية أو أي وسيلة كانت لمنع الوقوف أمام المغسلة والمواقف العامة، كما حظرت استخدام مبنى المغسلة في تخزين المواد التي ليس لها علاقة بالنشاط، ويجب توفير صندوق الإسعافات الأولية في المغسلة.ومن مهمات إدارة المغسلة والاستقبال متابعة الأمور الإدارية لتوفير احتياجات تشغيل المغسلة، واستخراج الترخيص البلدي، وتصريح البناء، وتشغيل المغسلة من الأمانة والبلدية، ومتابعة أداء فرق العمل للمغسلين الأساسيين والمتطوعين والمحتسبين وتوعيتهم بالأحكام الشرعية في تجهيز الميت وتغسيله وتكفينه لرفع قدراتهم وكفاءاتهم العملية والعلمية، واستقبال المكالمات الهاتفية، والتواصل مع ذوي المتوفى لطلب خدمة المغسلة.واشترطت الوزارة على إدارة المغسلة حسن استقبال ذوي المتوفى وتقديم المواساة لهم، والاطلاع والتأكد من توافر الأوراق الرسمية المطلوبة لاستقبال المتوفى، وتوزيع الجنائز على السائقين والمغسلين، ومتابعة جاهزية سيارات النقل والتجهيزات والمرافق والخدمات، وتقديم الخدمات لذوي المتوفى مثل تسهيل عملية نقل المتوفى من المستشفى إلى المغسلة والمسجد للصلاة عليه والمقبرة لدفنه، ومتابعة توفير احتياجات التغسيل والتكفين كافة، والقيام بتنظيم مكان العمل واحتياجاته، وتوفير أحواض أو طاولات مجهزة ومخصصة لوضع الجثمان للتغسيل، والقيام بتغسيل وتكفين الميت وفق الضوابط الشرعية.وحدّدت الوزارة المتطلبات الخاصة بالعاملين، ومنها أن يكون المغسلون حاصلين على تصريح ممارس عمل بعد اجتياز الدورة التدريبية من الوزارة، وألا يقل عمر المغسل عن 25 سنة، ويكون سعودي الجنسية، وفي حال كان العامل أجنبياً يجب أن يكون تحت كفالة نظامية.