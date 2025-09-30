حددت وزارة التعليم معايير منح حوافز معلمي الصفوف الأولية في المدارس الابتدائية بعد توقفها لعدة سنوات، إذ يمنح معلم الصفوف الأولية الحوافز حال حصوله على 85 درجة من 100 درجة في معايير عدة، منها معيارا الأداء الوظيفي ورضا المستفيد 50%، إذ يتم تحقيقهما من خلال تقدير الأداء الوظيفي للمعلم (لا يقل عن 3 لآخر عامين)، ونسبة رضا أولياء الأمور والطلاب، إلى جانب نتائج الطلاب وانضباطهم 45%، ويتم قياسه من خلال تقييم يقيس مستوى الطلاب في المواد التي يدرسها المعلم أو المعلمة، ونسبة انضباط طلاب المعلم طيلة العام، وجهود المعلم في رفع نواتج التعلم لدى الطلاب منخفضي الأداء.ومن المعايير أيضاً المشاركة في المسابقات المحلية والدولية 5%، ويتم قياسه من خلال مشاركة المعلم أو طلابه في مسابقات محلية أو دولية وحصول المعلم على جوائز أو طلابه محلية أو دولية.وأشارت الوزارة إلى أن الحوافز تتمثل في الإعفاء من المناوبة والإشراف اليومي، وتخصيص مساعد إداري للفصل حسب أعداد الطلاب، وتقديم شهادة شكر وتكريم من قبل مدير العموم، وإعلان اسم المعلم المتميز في موقع الوزارة وإدارات التعليم وشاشاتها ومن خلال رسائل البريد الإلكتروني للوزارة، والترشيح للإسهام في اللجان التنفيذية للقيادة التربوية، والترشيح لحضور المؤتمرات الوطنية والعالمية وتقديم دورات واستشارات في مناطق التعليم كافة.