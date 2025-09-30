تستضيف المملكة العربية السعودية، ممثلة بالهيئة الوطنية للأمن السيبراني، اليوم (الثلاثاء)، الدورة العادية الثانية لمجلس وزراء الأمن السيبراني العرب، بحضور المعنيين بمجال الأمن السيبراني في الدول الأعضاء بجامعة الدول العربية، والأمانة العامة لجامعة الدول العربية.ويناقش المجلس إقرار مشروع الإستراتيجية العربية للأمن السيبراني، والموافقة على انضمام مجلس وزراء الأمن السيبراني العرب إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجرائم السيبرانية، وانضمام المجلس إلى عضوية أبرز المنظمات والكيانات الدولية، فضلاً عن مناقشة مجموعة من أوراق العمل المقدمة من الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية، بما يسهم في تحقيق الأهداف الإستراتيجية للمجلس القائمة على تعزيز التعاون والتضامن العربي في مجال الأمن السيبراني.يشار إلى أن مجلس وزراء الأمن السيبراني العرب يتألف من الوزراء العرب المعنيين بالأمن السيبراني، واعتُمد نظامه الأساسي بموجب قرار مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة، ويعمل تحت مظلة مجلس جامعة الدول العربية، وتتضمن اختصاصاته رسم السياسات العامة ووضع الإستراتيجيات والأولويات التي من شأنها تطوير العمل العربي المشترك في الأمن السيبراني، والنظر في جميع موضوعات ومستجدات الأمن السيبراني على المستويات الأمنية والاقتصادية والتنموية والتشريعية، وكذلك إقرار الخطط العربية المشتركة في مجال الأمن السيبراني؛ لتنفيذ السياسات والإستراتيجيات المقرة في المجلس.