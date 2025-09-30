كشفت هيئة الغذاء والدواء مسودة لائحة فنية لوجبات الأطفال في المنشآت التي تقدم الطعام للمستهلك خارج المنزل، إذ تلزم اللائحة بالإفصاح عن السعرات الحرارية على قوائم الطعام وتوسيم الوجبة بالمدة الزمنية اللازمة من النشاط البدني لحرق السعرات الحرارية للوجبة الغذائية بأيقونة دالة على رياضة المشي، والإفصاح عن المكونات المسببة للحساسية، والالتزام بمتطلبات العصائر الطازجة والخلطات والمشروبات التي يتم بيعها في محلات العصائر والمطاعم والمقاهي، ولا يتم تقديم المشروبات المحلاة مع الوجبات الغذائية المخصصة للأطفال، ويمكن تقديم العصائر الطبيعية والطازجة أو الحليب أو اللبن غير المنكه أو الماء كخيار لمشروب افتراضي مع الوجبات المخصصة للأطفال، ويمكن للمنشأة الغذائية تقديم حصة واحدة على الأقل من الفواكه والخضروات ضمن الوجبة.وبشأن التسويق والإعلان، منعت اللائحة استخدام الشخصيات الكرتونية أو الخيالية أو الرموز الجاذبة للأطفال في تسويق الوجبات سواء داخل المنشأة أو عبر الإعلانات والمنصات الرقمية، ويمكن تقديم الهدايا أو الألعاب الترويجية كحافز لشراء الوجبات التي لا يتجاوز فيها محتوى العناصر الغذائية من (الدهون، الدهون المشبعة، الصوديوم والسكر المضاف) النسب التالية: «الدهون الكلية أكثر من 30% من إجمالي الطاقة لكل 100 غرام أو 100 مل من المنتج، أو ألا تتجاوز الدهون المشبعة أكثر من 10% من إجمالي الطاقة لكل 100 غرام أو 100 مل من المنتج، أو ألا يتجاوز السكر المضاف أكثر من 5% من إجمالي الطاقة لكل 100 غرام أو 100 مل من المنتج، أو ألا يتجاوز الصوديوم أكثر من 400 مليغرام لكل حصة غذائية».كما يمنع الإعلان عن الوجبات الغذائية التي يتجاوز فيها محتوى العناصر الغذائية من (الدهون، الدهون المشبعة، الصوديوم والسكر المضاف) ما يلي: «الدهون الكلية أكثر من 30% من إجمالي الطاقة لكل 100 غرام أو 100 مل من المنتج، أو الدهون المشبعة أكثر من 10% من إجمالي الطاقة لكل 100 غرام أو 100 مل من المنتج، أو السكر المضاف أكثر من 5% من إجمالي الطاقة لكل 100 غرام أو 100 مل من المنتج، أو الصوديوم أكثر من 400 مليغرام لكل حصة غذائية».وحول قوائم الطعام، يجب أن تضع المنشأة عبارة «يحتاج الأطفال من هم في سن 4 - 13 من (1,200 - 1,500) سعرة حرارية في المتوسط يومياً وتختلف الاحتياجات الفردية من السعرات الحرارية من شخص إلى آخر» على قوائم الطعام المخصصة للأطفال الرئيسية والخارجية في جميع الصفحات الورقية، كما يجب أن تعرض بطريقة واضحة وأن تكون في الواجهة الأمامية إذا كانت قائمة الطعام غير ورقية (مثل، قائمة الطعام الإلكترونية، أو عند أماكن طلب الوجبات الخاصة بالسيارات)، كما يجب أن تعرض بحجم خط، ونوع، ولون مماثل لما كتبت به أصناف الطعام في القائمة.