«حرس الحدود» يقبض على شخص لتهريبه 60 كيلوجراماً من نبات القات المخدر بجازان
قبضت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع العارضة بمنطقة جازان على مواطن، لتهريبه 60 كيلوجرامًا من نبات القات المخدر، واستكملت الإجراءات النظامية الأولية بحقه، وسُلم والمضبوطات لجهة الاختصاص.

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية و(999) و(994) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني (Email: 995@gdnc.gov.sa)، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة دون أدنى مسؤولية على المبلّغ.

