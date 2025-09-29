احتفلت بلّسمر مساء أمس باليوم الوطني السعودي الـ95 ببرنامج متنوع نظّمته بلدية بلّسمر بقيادة رئيسها عبدالله بن قبلان بن جديع، وسط حضور جماهيري كبير وأجواء مفعمة بالفخر والاعتزاز.

انطلق الحفل بالسلام الوطني، أعقبه تلاوة عطرة من القرآن الكريم بصوت القارئ عبدالعزيز بن حسن الفقيه، الحاصل على المركز الثاني عالمياً في مسابقة عطر الكلام والمكرَّم من المستشار تركي آل الشيخ. ثم ألقى رئيس مركز بلّسمر ظافر بن عبدالله العسيري كلمةً بالنيابة عن رئيسي مركزي بلّسمر وحوراء بلّسمر، أكد فيها على ما تنعم به المملكة من أمن وتنمية وازدهار في ظل القيادة الرشيدة.

وتواصلت فقرات الحفل بعرض فيلم وثائقي عن مسيرة الوطن ونهضته، وقصائد وطنية ألقاها الشاعران أحمد بن زروق الأحمري وعبدالعزيز بن زميم الأسمري، تفاعل معها الحضور كثيراً، كما قدّمت فرقة رجال الحجر لوحاتٍ من الفلكلور الشعبي بدأت بالمداقيل ورقصة البارود والنيران، مروراً بالعرضة الجنوبية بمشاركة عدد من شعراء المنطقة، وختاماً بالموروث الخالد «اللّعب الحجري» الذي ميّز الحفل وأشعل حماس الجماهير.

واختُتم الاحتفال بعرضٍ مبهرٍ للألعاب النارية أضاء سماء بلّسمر بألوان الفرح الوطني، تلا ذلك سحبٌ على جوائز للحضور شمل 4 جوالات وسماعتين بلوتوث، وقد خطف الأضواء موقف إنساني مؤثر لرئيس بلدية بلّسمر عبدالله بن قبلان، حين بادر بإهداء إحدى المواطنات جائزة جوال بعد أن أخطأ رقم كوبونها وعادت مكسورة الخاطر، ليجبر بخطوته قلبها ويختتم الحفل بمشهد إنساني نال إعجاب الحضور.