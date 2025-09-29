أكَّدت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، أن عدد الشهادات الاحترافية المعتمدة لديها حالياً عبر «بوابة الشهادات الاحترافية» بلغ 516 شهادة.وأوضح المتحدث باسم المؤسسة فهد العتيبي، أن المؤسسة اعتمدت الشهادات في 8 مجالات تدريبية تضم 34 تخصصاً فرعياً، مشيراً إلى أن هذا الاعتماد تم بالتعاون مع صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، وتتولى الإدارة العامة للتدريب الإلكتروني بالمؤسسة الإشراف على تشغيل البوابة.وأضاف، أن المؤسسة تشجع المتدربين والمتدربات على الحصول على هذه الشهادات من خلال معادلة المقررات التدريبية التي تتكافأ معها، ما يسهم في تسريع العملية التدريبية وتقديم برامج نوعية بجودة عالية.يُذكر، أن الشهادات الاحترافية تُغطي العديد من التخصصات الحيوية، مثل: التقنية الرقمية، والذكاء الاصطناعي، والصيانة الكهربائية والميكانيكية، وإدارة المشاريع والجودة، والمهن الصحية المساندة، والسياحة والفندقة، والطاقة، واللوجستيات والنقل، والحوكمة الرقمية، والأمن السيبراني.