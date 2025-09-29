تعطل النظام.
تعطّل تطبيق «حضوري»، الذي اعتمدته وزارة التعليم لإثبات حضور معلمي ومعلمات مدارس التعليم العام وانصرافهم، عن العمل مع بدء الأسبوع السادس للدراسة، مواصلاً استمرار تعثره خلال الأسبوعين الماضيين على الرغم من تشديد إدارات التعليم في المناطق والمحافظات كافة على العمل به.

وفوجئ المعلمون والمعلمات بعبارة «تعذر الوصول للخدمة»، وبعد تكرار المحاولات اضطروا إلى التوقيع في دفاتر الحضور الورقية على الرغم من حضورهم المبكر؛ لضمان إكمال الساعات السبع المطلوبة للدوام الرسمي. وطالبوا الوزارة بسرعة إنهاء الإشكالية، التي أضحت تشكّل قلقاً بسبب المخاوف من تسجيل أيامِ غيابٍ أو ساعاتِ تأخيرٍ من خلال التطبيق الإلكتروني. وأشاروا إلى أهمية إيجاد حلول للأعطال المتكررة أو تعليق العمل به خلال الفصل الدراسي الأول لهذا العام والعودة للتحضير الورقي حتى يتم حل الإشكالية.
