أمير حائل يدشّن مشاريع تنموية كبرى بتكلفة 1.22 مليار ريال.. تعرف عليها

دشّن أمير منطقة حائل، الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز، اليوم، حزمة من المشاريع التنموية الكبرى بتكلفة إجمالية بلغت 1.22 مليار ريال، تعكس توجه الدولة نحو تعزيز مكانة حائل كوجهة سياحية وصناعية واعدة.

ووضع حجر الأساس لمشروع قرية سياحية تُقام على مساحة (305) آلاف متر مربع، وبتكلفة تصل إلى 320 مليون ريال، ليكون إضافة نوعية للبنية السياحية في المنطقة ومقصدا جديدا للزوار، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 في جعل السياحة رافدا رئيسيا للاقتصاد الوطني.

كما شهد الحفل توقيع عقد إدارة وتشغيل وتطوير البنية التحتية للمنطقة الصناعية على مساحة تتجاوز (7) ملايين متر مربع، وبتكلفة بلغت 900 مليون ريال، في خطوة تهدف إلى تطوير الخدمات اللوجستية والصناعية وجذب الاستثمارات النوعية، بما يخلق فرص عمل جديدة ويعزز من مكانة حائل كمركز اقتصادي متنامٍ.

حضر التدشين وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد بن عبدالله في تأكيد على تكامل الجهود بين القطاعين العام والخاص لدفع مسيرة التنمية في المنطقة.

هذه المشاريع تُشكّل نقطة تحول إستراتيجية في مسار التنمية بالمنطقة، إذ تجمع بين البعد السياحي الذي يثري تجربة الزوار، والبعد الصناعي الذي يدعم الاقتصاد الوطني، لتكون حائل على أعتاب مرحلة جديدة من الحراك التنموي الشامل.