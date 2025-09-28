تابعوا عكاظ على
Google News Account
مدير الأمن العام يبحث مع مسؤول عراقي التعاون في الجوانب الأمنية
مدير الأمن العام يبحث مع مسؤول عراقي التعاون في الجوانب الأمنية
تابعوا عكاظ على
Google News Account

استقبل مدير الأمن العام الفريق محمد بن عبدالله البسامي، اليوم، وكيل وزارة الداخلية العراقية لشؤون الشرطة الفريق هادي رزيج كسار، والوفد المرافق له.

وجرى خلال اللقاء استعراض مجالات التعاون المشترك بين البلدين في الجوانب الأمنية، وبحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المتبادل.

وفي سياق ذي صلة، زار الوفد العراقي عدداً من الإدارات التابعة للأمن العام، شملت مركز شرطة السليمانية الرائدة، ومركز التقنية والذكاء الاصطناعي، والإدارة العامة للأدلة الجنائية، واطلع خلالها على منظومة العمل الأمني والبرامج التقنية والتجهيزات الحديثة.

أخبار ذات صلة
 
نائب أمير جازان لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: ضاعفوا جهودكم لخدمة المجتمع
نائب أمير جازان لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: ضاعفوا جهودكم لخدمة المجتمع
إنجاز غير مسبوق.. أول سعودي يحصد تصنيف «الإيكاو»
إنجاز غير مسبوق.. أول سعودي يحصد تصنيف «الإيكاو»