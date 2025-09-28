مدير الأمن العام يبحث مع مسؤول عراقي التعاون في الجوانب الأمنية

استقبل مدير الأمن العام الفريق محمد بن عبدالله البسامي، اليوم، وكيل وزارة الداخلية العراقية لشؤون الشرطة الفريق هادي رزيج كسار، والوفد المرافق له.

وجرى خلال اللقاء استعراض مجالات التعاون المشترك بين البلدين في الجوانب الأمنية، وبحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المتبادل.

وفي سياق ذي صلة، زار الوفد العراقي عدداً من الإدارات التابعة للأمن العام، شملت مركز شرطة السليمانية الرائدة، ومركز التقنية والذكاء الاصطناعي، والإدارة العامة للأدلة الجنائية، واطلع خلالها على منظومة العمل الأمني والبرامج التقنية والتجهيزات الحديثة.