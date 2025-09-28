التقى نائب أمير منطقة جازان الأمير ناصر بن محمد بن عبدالله بن جلوي في مكتبه مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمنطقة محمد بن عبدالله آل علي.

واطَّلع نائب أمير المنطقة على التقرير السنوي لأعمال الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لعام 2024م، الذي تضمّن أبرز البرامج والأنشطة الميدانية والتوعوية المنفذة، وما حققه الفرع خلال السنة في تعزيز القيم والأخلاق، ونشر ثقافة الوعي المجتمعي، إضافةً إلى المبادرات الهادفة التي ترتقي بجودة العمل الميداني والتوعوي.

وحثَّ الأمير ناصر بن محمد على مضاعفة الجهود؛ لخدمة المجتمع، منوهاً باهتمام القيادة الرشيدة بشعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.