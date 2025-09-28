المدينة: متحف دائم لتاريخ الحج والحرمين الشريفين

رأس المستشار الخاص لخادم الحرمين الشريفين رئيس مجلس إدارة دارة الملك عبدالعزيز الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز، الاجتماع الثاني للجنة الإشرافية العليا لمشروع «تاريخ الحج والحرمين الشريفين»، الذي يستهدف بناء مرجعية معرفية شاملة ترصد تاريخ الحرمين الشريفين ومناسك الحج والعمرة عبر العصور، ويوثق التحولات الكبرى في خدمتهما، انطلاقاً من العناية الوطنية بتعزيز المحتوى الإسلامي، وتوثيق الذاكرة التاريخية للأمة.

ويحظى المشروع باهتمام ورعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز الذي أولى تاريخ الحرمين الشريفين عنايةً خاصة، وبدعم مستمر من ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، وقد انطلقت فكرته ليكون موسوعة علمية تحت مسمى «موسوعة الحج والحرمين الشريفين»، قبل أن يتوسع ليصبح مبادرة وطنية رائدة تحمل اسم «مشروع تاريخ الحج والحرمين الشريفين»، وذلك بإشراف دارة الملك عبدالعزيز، وبالتعاون مع وزارة الحج والعمرة ممثلة ببرنامج خدمة ضيوف الرحمن.

واستعرض الاجتماع جدول أعماله الذي تضمّن إعلان إطلاق ملتقى «الوقائع التاريخية في السيرة النبوية: رؤى للتحقيق والتوثيق» المزمع إقامته في المدينة المنورة بالتزامن مع منتدى العمرة، ومناقشة العمل على إنشاء متحف دائم لتاريخ الحج والحرمين الشريفين.

كما تناول الاجتماع مستجدات ملتقى تاريخ الحج والحرمين الشريفين، والتحضيرات الجارية لمعرض تاريخ الحج والحرمين الشريفين، ومتابعة سير العمل في المشروع، علاوة على الموضوعات المرتبطة بأعمال اللجنة.

وتضم اللجنة في عضويتها نخبة من المتخصصين في مجالات التاريخ والوثائق والدراسات الإسلامية، وهم: إمام وخطيب المسجد الحرام الشيخ الدكتور صالح بن عبدالله بن حميد، وأمين عام رابطة العالم الإسلامي الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، ووزير الحج والعمرة رئيس برنامج خدمة ضيوف الرحمن الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، وعضو مجلس إدارة دارة الملك عبدالعزيز رئيس لجنة شؤون الدراسات والنشر الدكتور فهد بن عبدالله السماري، وأستاذ التاريخ الإسلامي بجامعة الملك سعود الدكتور خالد بن عبدالكريم البكر، وعضو اللجنة المهندس أنس بن صالح صيرفي، والرئيس التنفيذي لبرنامج خدمة ضيوف الرحمن المهندس محمد أبو الخير إسماعيل، والمشرف العام على المشروع الدكتور فهد بن مبارك الوهبي.