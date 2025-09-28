تحت رعاية الأمير عبدالعزيز بن سعود.. انطلاق بطولة التحدّي التكتيكية الثانية للقطاعات الأمنية 2025 بعسير

تحت رعاية وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، أطلقت المديرية العامة لحرس الحدود، اليوم (الأحد)، بطولة التحدّي التكتيكية الثانية للقطاعات الأمنية 2025، التي ينظمها الاتحاد الرياضي السعودي لقوى الأمن الداخلي بالتعاون مع حرس الحدود، وذلك بمركز تدريب حرس الحدود بمنطقة عسير، بمشاركة قطاعات وزارة الداخلية.

وتستمر منافسات البطولة حتى يوم الخميس الثاني من أكتوبر، وتشمل مسابقات التحمّل، والمهام الميدانية الهجومية والتكتيكية، التي تهدف إلى تعزيز مستوى الجاهزية البدنية والمهارية، وتنمية القدرات العملياتية، ورفع مستوى الكفاءة لدى المشاركين، بما يعكس روح التنافس بين القطاعات الأمنية.