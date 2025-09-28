الهيئة العامة لمجلس الشورى تعقد اجتماعها الثاني للسنة الثانية من الدورة التاسعة

عقدت الهيئة العامة لمجلس الشورى، اليوم (الأحد)، اجتماعها الثاني من أعمال السنة الثانية للدورة التاسعة، في مقر المجلس بالرياض، برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور مشعل السُّلمي، وبحضور مساعد رئيس المجلس الدكتورة حنان الأحمدي، والأمين العام للمجلس الأستاذ محمد المطيري، إلى جانب رؤساء اللجان المتخصصة، وذلك للنظر في الموضوعات المدرجة على جدول أعمالها.

وأحالت الهيئة العامة إلى جدول أعمال جلسات المجلس خلال الفترة القادمة 20 موضوعاً درستها اللجان المتخصصة، من بينها التقرير السنوي لبنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة للعام المالي 1445هـ / 1446هـ، كما أقرت الهيئة إحالة التقرير السنوي لصندوق تنمية الموارد البشرية للعام المالي 1445هـ/ 1446هـ.



وفي سياقٍ متصل، أحالت الهيئة إلى المجلس التقرير السنوي لجامعة حائل للعام الجامعي 2024م، كما أحالت التقرير السنوي لوزارة السياحة للعام المالي 1445هـ / 1446هـ، إضافة إلى إحالة التقرير السنوي لصندوق التنمية الزراعية للعام المالي 1445هـ / 1446هـ.



ووافقت الهيئة العامة على إحالة عدد من تقارير لجان المجلس المتخصصة، تضمنت مشاريع مذكرات تفاهم واتفاقيات مع عدد من الدول الشقيقة والصديقة في مجالات عدة، إلى جانب عددٍ من التقارير التي تتعلق بمشاريع للأنظمة؛ تمهيداً لعرضها أمام المجلس في جلساته العامة القادمة.



يُذكر أن الهيئة العامة لمجلس الشورى، وفقاً لقواعد عمل المجلس وإجراءاته ولائحته الداخلية، تختص بوضع الخطة العامة للمجلس ولجانه، والتأكد من النواحي الإجرائية لتقارير اللجان ومدى جاهزيتها للعرض على المجلس، ووضع جدول أعمال جلسات المجلس، إضافة إلى عدد من الاختصاصات الأخرى التي تضمنتها قواعد وإجراءات عمل المجلس ولائحته الداخلية.