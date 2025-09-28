تابعوا عكاظ على
Google News Account
نائب أمير منطقة الرياض يستقبل وزير الشؤون الإسلامية
نائب أمير منطقة الرياض يستقبل وزير الشؤون الإسلامية
تابعوا عكاظ على
Google News Account

استقبل نائب أمير منطقة الرياض الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، في مكتبه بقصر الحكم اليوم (الأحد)، وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ.

واطَّلع نائب أمير منطقة الرياض الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز على جهود الوزارة في المنطقة من خلال العناية بالمساجد، ونشر تعاليم الإسلام السمحة والوسطية والاعتدال.

من جانبه أعرب وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ عن شكره وتقديره لأمير منطقة الرياض ونائبه على ما يوليانه من اهتمام وحرص ودعم لأعمال الوزارة في المنطقة.

أخبار ذات صلة
 
«حرس الحدود»: إحباط تهريب 20 كيلوغراماً من مادة الحشيش بجازان
«حرس الحدود»: إحباط تهريب 20 كيلوغراماً من مادة الحشيش بجازان
«حرس الحدود»: القبض على مخالف لنظام أمن الحدود لتهريبه 100 كيلوجرامٍ من القات بجازان
«حرس الحدود»: القبض على مخالف لنظام أمن الحدود لتهريبه 100 كيلوجرامٍ من القات بجازان