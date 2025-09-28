أشاد أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز بانطلاقة المشاريع الكبرى للبيئة والمياه والزراعة التي دشنت اليوم، مؤكداً أن الدعم الكبير الذي يحظى به هذا القطاع من القيادة يُجسد حرصها المستمر على تعزيز التنمية الشاملة، وتلبية احتياجات المواطنين بخدمات نوعية تواكب مستهدفات رؤية المملكة 2030.

جاء ذلك خلال استقباله بمكتبه اليوم وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن الفضلي، يرافقه عدد من قيادات الوزارة.

وأشار أمير المنطقة الشرقية إلى أن هذه المشاريع العملاقة تمثل نقلة نوعية في مسيرة التنمية البيئية والمائية والزراعية، وتسهم في رفع كفاءة الخدمات المقدمة، وتحقيق الاستدامة، وتعزيز جودة الحياة في مختلف مناطق المملكة، مثمناً جهود وزارة البيئة والمياه والزراعة في تنفيذ مشاريع متعددة تدعم التنمية البيئية وتواكب التوجهات الوطنية، من خلال الاستثمار في التقنيات الحديثة والممارسات الصديقة للبيئة، بما يعزز مكانة المملكة الريادية في هذا المجال.

من جانبه، أكد الوزير الفضلي أن الوزارة ماضية في تنفيذ مبادرات نوعية وتوسيع نطاق شراكاتها الإستراتيجية مع مختلف القطاعات، بما يسهم في تعزيز الاستدامة البيئية، وتحقيق أمن مائي وغذائي مستدام، يتماشى مع تطلعات القيادة ورؤية المملكة 2030.