«حرس الحدود» يضبط مواطنين ومقيمين مخالفين لأنظمة الصيد بجدة

ضبطت الدوريات الساحلية لحرس الحدود في جدة بمنطقة مكة المكرمة مواطنين ومقيماً من الجنسية السورية، ومقيماً من الجنسية الفلسطينية، ومقيماً من الجنسية المصرية، مخالفين للائحة الأمن والسلامة لمزاولي الأنشطة البحرية في المناطق البحرية للمملكة العربية السعودية، وذلك لممارستهم الصيد البحري دون تصريح، واستخدامهم أدوات محظورة، وتم اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم بالتنسيق مع الجهات المختصة.

وأهاب حرس الحدود بالجميع الالتزام بالأنظمة والتعليمات المتعلقة بحماية الثروات المائية الحية والإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية، وذلك بالاتصال على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية، و(994) و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة، وستُعامل جميع البلاغات بسرية تامة دون أدنى مسؤولية على المبلّغ.