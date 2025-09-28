بدأت إدارات تعليمية عدة، منها المدينة المنورة وينبع والخرمة وجدة، في تنفيذ قرار نقل طلاب الصف الثالث الابتدائي من مدارس البنات إلى مدارس البنين، وأكدت التوجيهات الإدارية، ضرورة استكمال التشكيلات التعليمية والإدارية للمدارس، بما يضمن تغطية حاجات مدارس النمو والاستفادة من الفائض من الكوادر والمعلمين، وشددت إدارات التعليم على التنسيق المباشر مع مديري ومديرات المدارس لإبلاغ أولياء أمور الطلاب بالمواقع الجديدة لمدارس أبنائهم ما يضمن وضوح الإجراءات وسلاسة الانتقال، كما تم التأكيد على شركة النقل المدرسي «رافد» بمراعاة التغييرات التي ستطرأ على مواقع المدارس ومسارات الطلاب.وتضمنت التوجيهات الإدارية، أهمية الاستثمار الأمثل للمباني المدرسية، وعدم إشغال الحجرات الأساسية إلا لما خصصت له، مع الاستفادة من الفصول المفرغة نتيجة نقل البنين لمعالجة الكثافات الطلابية لدى الطالبات وتشغيل المباني بكامل طاقتها الاستيعابية.ويُتوقع أن يسهم القرار في تقليل الكثافات الطلابية داخل الفصول، خصوصاً في مدارس البنات، إضافة إلى تحقيق عدالة التوزيع بين المدارس في الطاقة الاستيعابية، ورفع كفاءة تشغيل المباني المدرسية واستثمارها بشكل أفضل، وتعزيز انسيابية النقل المدرسي عبر توجيه المسارات بما يتلاءم مع التنظيم الجديد.يشار إلى أن وزارة التعليم، اتخذت في وقت سابق إجراءات بدمج طلاب وطالبات الصفوف الأولى.