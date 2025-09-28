صنف دليل قواعد السلوك والمواظبة المخالفات السلوكية لطلبة المرحلتين المتوسطة والثانوية إلى 6 درجات، ضمت كل درجة جملة من المخالفات حددها النظام ونبه من ارتكابها. وشملت مخالفات الدرجة الأولى عدم التقيد باللباس الرسمي الخاص بالمدرسة أو الظهور بهيئة مخالفة للنظام المدرسي، والعبث أثناء الاصطفاف الصباحي أو ضعف المشاركة فيه، كما ضمت تعطيل سير الحصص الدراسية، مثل الحديث الجانبي، والنوم داخل الفصل، والمقاطعة المستمرة غير الهادفة لشرح المعلم، وتناول الأطعمة أو المشروبات أثناء الدرس، ودخول الطالب فصله أو فصلاً آخر دون استئذان أو التأخر بالدخول. ومن المخالفات في ذات الدرجة تكرار خروج الطلبة ودخولهم ظهراً من البوابة قبل حضور سياراتهم، أو التجمهر حولها.وتضمنت مخالفات الدرجة الثانية، الغش في أداء الواجبات أو الاختبارات غير الفصلية، إثارة الفوضى داخل الفصل، أو داخل المدرسة، أو في وسائل النقل المدرسي، مثل العبث بالماء والبخاخات، والصوت العالي، والكتابة على الجدران.ومن المخالفات في هذه الدرجة امتهان الكتب الدراسية، الهروب من الفصل، أو الخروج منه دون استئذان، أو عدم حضور الحصة الدراسية.واحتوت مخالفات الدرجة الثالثة، على التهاون في أداء الصلاة داخل المدرسة أو العبث خلالها، الإشارة بحركات مخلة بالأدب تجاه الزملاء، كما ضمت الشجار أو الاشتراك في مضاربة، أو مهاجمة الزملاء وتهديدهم، والتلفظ عليهم بألفاظ غير لائقة، إلحاق الضرر المتعمد بممتلكات الزملاء، أو سرقة شيء منها، أو تخويفهم وإثارة الرعب بينهم. ومن المخالفات إحضار المواد أو الألعاب الخطرة إلى المدرسة دون استخدامها، مثل الألعاب النارية، والبخاخات الغازية الملونة، وحيازة السجائر، وتضمنت مخالفة حيازة المواد الإعلامية الممنوعة المقروءة، أو المسموعة، أو المرئية، أو إحضار مجسمات تعد ممنوعه أخلاقياً، والتوقيع عن ولي الأمر من غير علمه على المكاتبات المتبادلة بين المدرسة وولي الأمر، وإحضار أجهزة الاتصال الشخصية أيا كان نوعها إلى المدرسة.أما مخالفات الدرجة الرابعة فتشمل الإصرار على ترك أداء الصلاة مع الطلاب والمعلمين دون عذر شرعي، العبث بالمواد أو الأدوات أو الألعاب الخطرة في المدرسة، وتعمد إصابة أحد الطلاب عن طريق الضرب باليد أو استخدام أدوات غير حادة تحدث إصابة أو جرحاً أو نزفاً أو كسراً، والتدخين داخل المدرسة، الهروب من المدرسة، والتنمر. واحتوت مخالفات الدرجة الخامسة عرض أو توزيع المواد الإعلامية الممنوعة المقروءة، أو المسموعة، أو المرئية. ومن المخالفات شبهة تزوير الوثائق أو تقليد الأختام الرسمية، والسلوك الخاطئ والغريب، مثل: الإيمو، أو التشبه بالجنس الآخر، إحضار شخص آخر لتأدية الاختبار نيابة عنه أو تأدية الاختبار عن الغير، إحضار أجهزة الاتصال الشخصية أيا كان نوعها إلى المدرسة والتي تحتوي على صور أو مقاطع غير لائقة، العبث بتجهيزات المدرسة أو مبانيها،، تصوير الطلاب أو التسجيل الصوتي لهم بالأجهزة الإلكترونية (خاص بالبنين). كما ضمت مخالفات الدرجة الخامسة تعمد إتلاف أو تخريب شيء من تجهيزات المدرسة أو مبانيها، مثل: الأدوات الكهربائية، وأجهزة الحاسب الآلي، وآلات التشغيل والمعامل، وحافلة المدرسة، ومعدات الأمن والسلامة، تهديد الطلاب بالأسلحة النارية أو ما في حكمها، الاستخدام والاستفادة من الوثائق أو الأختام المزورة أو الرسمية بطريقة غير مشروعة نظاماً، التحرشات الجنسية، تصوير الطلاب أو التسجيل الصوتي لهم بالأجهزة الإلكترونية (خاص بالبنات)، إشعال النار داخل المدرسة، حيازة الأسلحة النارية أو ما في حكمها، مثل: السكاكين، والأدوات الحادة، والرصاص بدون مسدس.السخرية من المعلمين وتصويرهمتضمنت مخالفات الدرجة السادسة، الاستهزاء بشعائر الإسلام، اعتناق الأفكار أو المعتقدات الهدامة أو ممارسة طقوس دينية محرمة، حيازة أو تعاطي أو ترويج المخدرات أو المسكرات، القيادة الى أفعال الرذيلة، الخروج من المدرسة للذهاب مع الجنس الآخر. واحتوت المخالفات ممارسة أعمال السحر، الجرائم المعلوماتية، استخدام الأسلحة النارية أو ما في حكمها أو الطعن بآلة حادة. ومن المخالفات التي تضمنها الدليل مخالفات الطلبة تجاه الهيئة التعليمية والإدارية، والتلفظ بألفاظ غير لائقة تجاه المعلم، أو الإداري، أو من في حكمهما من منسوبي المدرسة، الاستهانة بمعلمي، أو إداريي المدرسة، أو من في حكمهم بتصرفات غير لائقة، وتقليد تصرفات المعلم على سبيل السخرية. وتضمنت مخالفات الدرجة السادسة الاعتداء بالضرب على أحد منسوبي المدرسة من المعلمين، أو الإداريين أو من في حكمهم، ابتزاز المعلمين، أو الإداريين، أو من في حكمهم بتصويرهم أو الرسم المسيء لهم، ونشره على الشبكة العنكبوتية.